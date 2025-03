Mercados europeus caem com novas tarifas de Trump; setor automotivo recua 5%

Os mercados europeus registraram fortes quedas nesta terça-feira, 4, refletindo a apreensão dos investidores com as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre importações do México, Canadá e China. Os países já anunciaram medidas de retaliação.

O índice Stoxx 600 recuou 1,8% às 11h50 (horário de Brasília), enquanto o setor automotivo, um dos mais afetados pelas tarifas, caiu 5,3%.

O impacto foi sentido diretamente por gigantes da indústria automobilística. A Stellantis, fabricante do Dodge, teve um tombo de 9,8%, enquanto as ações da Mercedes-Benz recuaram 5,3%. O mercado já esperava que as novas tarifas afetassem especialmente montadoras europeias, devido à sua forte dependência de exportações para os EUA.

Nova escalada na guerra comercial

A decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre importações do Canadá e México e uma taxa adicional de 10% sobre produtos chineses aumentou os temores de inflação nos EUA e reacendeu o risco de uma guerra comercial global.

Em resposta, Pequim anunciou tarifas retaliatórias de até 15% sobre produtos americanos e a imposição de restrições para 15 empresas dos EUA.

O clima de incerteza fez com que os principais índices americanos também operassem em queda nesta terça-feira.

O índice Dow Jones caiu 647 pontos, ou 1,5%. O S&P 500 recuou 1,5%, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 1,4%, aproximando-se do território de correção, definido como uma queda de 10% em relação a uma máxima recente. Leia mais aqui.

Empresas de defesa sobem

Enquanto o setor automotivo e a maior parte do mercado europeu operavam no vermelho, as empresas de defesa se destacaram com ganhos. A francesa Thales chegou a saltar 12% nas primeiras negociações do dia, após divulgar crescimento de receita e lucro em 2024. No fechamento, a alta se manteve em 2,8%.

O otimismo no setor de defesa veio após reuniões entre líderes europeus para discutir reforço nos gastos militares, em meio a tensões geopolíticas crescentes. Na segunda-feira, esse movimento já havia impulsionado o mercado, contrastando com a preocupação atual sobre o impacto das tarifas de Trump.