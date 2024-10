Putin abre reunião do Brics e pede fim da violência no Oriente Médio

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, abriu nesta quinta-feira a reunião do Brics com os países do Sul Global com um apelo pelo fim da violência no Oriente Médio e alertou sobre o perigo de uma guerra em grande escala.

"As ações militares que eclodiram há um ano na Faixa de Gaza se espalharam para o Líbano, o nível de confronto entre Israel e o Irã também aumentou dramaticamente. Tudo isso lembra uma reação em cadeia e coloca o Oriente Médio à beira de uma guerra em grande escala", declarou em seu discurso na cidade russa de Kazan.

Putin estimou o número de mortos na Faixa de Gaza em mais de 40.000, "a maioria civis", e pediu a reparação da injustiça histórica sofrida pelo povo palestino, que ele considera "a garantia da paz" no Oriente Médio.

"A principal exigência para a restauração da paz e da estabilidade nos territórios palestinos é a fórmula de dois Estados aprovada pelas resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral da ONU", opinou.

O governante russo advertiu que, até que a questão do Estado palestino seja decidida, "o círculo vicioso da violência não pode ser quebrado: as pessoas continuarão a viver em uma atmosfera de crise permanente e inevitáveis surtos de violência em larga escala".

Sobre a Ucrânia, o chefe do Kremlin denunciou que o país vizinho está sendo usado para criar "ameaças críticas à segurança da Rússia".

Putin também pediu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU para integrar países africanos, asiáticos e latino-americanos diante do secretário-geral da ONU, António Guterres, que também participa da reunião.

A reunião desta quinta-feira conta com a participação dos líderes dos países integrantes do Brics e de representantes de países que aspiram à adesão e de outros Estados vizinhos, incluindo Venezuela e Bolívia.