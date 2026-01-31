Mundo

Japão fica sem pandas pela primeira vez em mais de 50 anos

Retorno dos gêmeos Xiao Xiao e Lei Lei à China marca o fim de uma tradição iniciada nos anos 1970

Panda Xiao Xiao no último dia de visitação pública antes de sua partida para a China, no Zoológico de Ueno (PHILIP FONG/AFP)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16h27.

Última atualização em 31 de janeiro de 2026 às 16h28.

Pela primeira vez em 54 anos, o Japão está sem pandas. Os gêmeos Xiao Xiao e Lei Lei, do Zoológico de Ueno, em Tóquio, foram devolvidos à China nesta semana.

Cerca de 110 mil pessoas se inscreveram para as 4.400 vagas disponíveis para vê-los pela última vez. Quem não conseguiu acesso ainda assim foi ao local, exibindo bandeiras com a mensagem "Obrigado, Xiao e Lei".

A ausência do animal simbólico no país reflete um esfriamento das relações com a China. A chamada diplomacia dos pandas começou em 1972, quando Pequim enviou o primeiro casal para celebrar a normalização diplomática entre os dois países.

China alerta cidadãos contra viagens ao Japão em meio a tensões bilaterais

Desde então, dezenas viveram em zoológicos japoneses. "Os pandas foram a cara deste lugar por mais de 50 anos", afirma Kaneko Mikako, vice-diretora do Zoológico de Ueno. "É triste que este capítulo esteja chegando ao fim."

Oficialmente, segundo o The Economist, a saída aconteceu porque o período de empréstimo terminou. Mas, segundo Maeshima Kazuhiro, da Universidade Sophia, em Tóquio, "se as relações fossem boas, a China teria enviado substitutos imediatamente."

No fim do ano passado, a primeira-ministra Takaichi Sanae sugeriu a possibilidade de uma intervenção militar japonesa em caso de crise envolvendo Taiwan - território reivindicado pela China.

Em resposta, a China suspendeu importações de frutos do mar do Japão e restringiu exportações de bens de dupla utilização.

Este panda-robô revela como a inteligência emocional pode moldar o futuro da tecnologia

Pandas podem voltar ao Japão?

Não há previsão de quando - ou se - os pandas voltarão ao Japão. A posição de Takaichi ganhou apoio interno, o que torna improvável uma mudança de postura por causa da saída dos animais.

Já entre a população, o carinho pelos pandas nem sempre significa simpatia pela China. "Eu adoro pandas, mas a China me assusta", diz Matsui Saeko, visitante do zoológico.

Uma pesquisa de 2024 mostrou que quase 90% dos japoneses têm uma visão negativa do país vizinho. Enquanto isso, o espaço antes ocupado pelos pandas em Ueno permanece vazio, e os tratadores tentam preservar a memória de Xiao Xiao e Lei Lei com pegadas e réplicas de suas fezes.

