Mundo

Justiça de Minnesota mantém agentes federais do ICE nas ruas sob protestos nacionais

Atuação do ICE provoca paralisação nacional e homenagens a Alex Pretti, enfermeiro morto em ação federal

Redação Exame

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 20h44.

A juíza federal Katherine M. Menendez negou, neste sábado, 31, o pedido de suspensão imediata da Operação Metro Surge no estado de Minnesota.

A decisão mantém o envio de aproximadamente 3 mil agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) para as chamadas Cidades Gêmeas, Minneapolis e St. Paul. A ação judicial, movida pelo procurador-geral Keith Ellison, sustenta que o governo federal excede sua autoridade constitucional e retalia estados que adotam políticas de "santuário" para imigrantes.

O veredito ocorre em um momento de ebulição social, marcado por uma greve nacional e protestos que tomaram as ruas de diversas capitais americanas. Na sexta-feira, 30, o movimento de resistência civil promoveu o fechamento de comércios e escolas sob o lema de "sem trabalho, sem compras". A tensão escalou após episódios fatais envolvendo agentes federais, como as mortes dos cidadãos americanos Renee Good e Alex Pretti, ocorridas em janeiro durante abordagens do ICE.

Embora a magistrada tenha reconhecido evidências de uso excessivo da força e perfilamento racial por parte dos agentes, ela pontuou que os autores da ação não demonstraram probabilidade de êxito jurídico imediato. Para o governo estadual, a operação representa um esgotamento inconstitucional de recursos locais e uma interferência direta na soberania de Minnesota.

O tribunal agora segue com o julgamento do mérito, enquanto a presença federal ostensiva continua a impactar o funcionamento de pequenos negócios e serviços públicos.

Geopolítica da imigração

A resistência das autoridades locais reflete um racha profundo entre o governo federal e estados que buscam proteger comunidades estrangeiras. O uso de inteligência artificial e reconhecimento facial pelo ICE gera temores de vigilância em massa, transformando cidades como Minneapolis em laboratórios de uma política migratória agressiva.

Especialistas apontam que a manutenção da Operação Metro Surge pode aprofundar a dependência de capitais políticos externos e gerar instabilidade nas relações federativas norte-americanas.

Além das perdas humanas, o clima de insegurança afeta diretamente a força de trabalho imigrante, essencial para diversos setores da economia dos Estados Unidos. Em Boston e Wisconsin, movimentos estudantis e sindicais exigem o fim dos vínculos estaduais com o órgão federal para evitar novos confrontos.

A morte de Alex Pretti, um enfermeiro de UTI respeitado em sua comunidade, tornou-se o catalisador de uma mobilização que une a pauta de direitos civis à crítica contra a militarização das fronteiras urbanas.

(Com Agência O Globo)

