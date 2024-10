Putin afirma que modelo multipolar ativa nova onda de crescimento econômico

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira, 23, ao inaugurar a reunião ampliada da XVI cúpula do grupo Brics na cidade russa de Kazan, que o modelo multipolar ativa uma nova onda de crescimento econômico.

Modelo multipolar e crescimento econômico

“Está se formando um modelo multipolar que está lançando uma nova onda de crescimento, principalmente graças aos países do Sul e do Leste global e, claro, aos países do Brics”, disse o chefe do Kremlin.

Putin frisou que o comércio mundial e a economia global como um todo estão vivendo “mudanças significativas”, um processo cujo lado positivo é o fato de que “o foco da atividade empresarial está mudando gradualmente”.

Participação econômica do Brics

Neste sentido, destacou que este ano os países do grupo Brics representarão 36,7% da economia mundial, uma percentagem que supera a dos Estados que compõem o G7.

O presidente anfitrião da cúpula afirmou ainda que propôs a criação de uma “bolsa de cereais do Brics” para contribuir para a formação de preços justos e previsíveis para produtos e matérias-primas, tendo em conta seu papel na garantia da segurança alimentar.

Além disso, destacou a iniciativa da Rússia de criar uma plataforma Brics para metais preciosos e diamantes, que lhe permita lutar contra as barreiras neste mercado.

Novas plataformas de investimento

Putin também propôs a criação de uma nova plataforma de investimento dos Brics para apoiar as economias nacionais dos países do Sul e do Leste global.

Esta é a primeira cúpula do grupo de economias emergentes após sua expansão de cinco para nove membros no último mês de janeiro.

Terminada a reunião de formato limitado, os países do Brics - Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, bem como Irã, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia - se sentarão à mesa com os representantes de cerca de 20 Estados convidados para o evento, entre eles Turquia, Bolívia, Venezuela e Nicarágua.

No final da cúpula, os líderes dos Brics aprovarão uma declaração conjunta sobre uma série de questões globais, incluindo o conflito na Ucrânia.

O grupo Brics, fundado em 2006 e que realizou sua primeira cúpula em 2009 na cidade russa de Ecaterimburgo, inclui países que representam um terço da economia mundial e mais de 40% da população.

Segundo o Kremlin, cerca de 30 países demonstraram interesse em participar de uma forma ou de outra nas atividades desse grupo - 13 deles poderiam tornar-se países associados do Brics.

