Promotoria da Filadélfia processa Elon Musk por interferência eleitoral

A Promotoria da Filadélfia entrou com uma ação nesta segunda-feira, 28, contra Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e seu comitê de apoio a Donald Trump. A ação pede a suspensão de uma oferta que sorteia 1 milhão de dólares (equivalente a 5,7 milhões de reais) para eleitores que se registrarem para votar nas eleições de 5 de novembro.

O processo foi movido pelo promotor distrital Larry Krasner, um democrata, na Filadélfia, principal cidade do estado da Pensilvânia, que é considerado um dos estados-chave para a decisão das eleições presidenciais.

Pensilvânia como estado decisivo

Tanto o republicano Donald Trump quanto a democrata Kamala Harris precisam vencer na Pensilvânia para conquistar a presidência em novembro. De acordo com o promotor, a oferta de Musk representa uma ameaça à integridade eleitoral ao tentar influenciar o registro de eleitores com prêmios monetários.

“O promotor do Distrito da Filadélfia está encarregado de proteger o público de práticas desleais, incluindo loterias ilegais e interferências à integridade das eleições”, destaca o comunicado oficial.

Doação de 1 milhão de dólares e reação do Departamento de Justiça

Na semana passada, o Departamento de Justiça enviou uma carta ao Comitê de Ação Política (PAC) de Musk, alertando que as doações de 1 milhão de dólares podem violar a lei federal, que proíbe pagamentos a eleitores para registro de voto.

Elon Musk, de 53 anos, é dono de empresas como SpaceX, Tesla e da rede social X. Desde julho, Musk tem dedicado recursos financeiros e influência considerável para apoiar a candidatura de Trump, incluindo uma doação de 118 milhões de dólares (672 milhões de reais) para o comitê de apoio a Trump.

Campanha ativa de Musk

Além de comparecer a comícios de Trump, Musk tem promovido eventos de mobilização na Pensilvânia. No último domingo, ele participou de um comício no Madison Square Garden, em Nova York, onde discursou para cerca de 20.000 pessoas. No mesmo evento, Musk reforçou seu apoio ao candidato republicano, enquanto criticou a adversária, Kamala Harris, em publicações na rede social X, onde possui 202 milhões de seguidores.