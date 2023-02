Primeiro-ministro da Espanha visita Kiev na véspera do aniversário da guerra com a Rússia

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, desembarcou nesta quinta-feira, 23, em Kiev para expressar solidariedade à Ucrânia, um dia antes do aniversário de um ano do começo da guerra com a Rússia.

"Volto a Kiev um ano depois do início da guerra. Estaremos ao lado da Ucrânia e de seu povo até que a paz retorne a Europa", escreveu Sánchez no Twitter. Ele também publicou um vídeo de sua chegada de trem à capital ucraniana.

Sánchez, que foi recebido pelo vice-ministro ucraniano das Relações Exteriores, se reunirá com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, e os dois devem oferecer uma entrevista coletiva.

Pouco depois de sua chegada, Sánchez visitou as localidades de Irpin e Bucha, no subúrbio de Kiev. Também fará um discurso no Parlamento ucraniano

Esta é a segunda visita do chefe de Governo espanhol à capital ucraniana desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022. Sánchez viajou a Kiev em 21 de abril do ano passado.

A viagem acontece na mesma semana das visitas a Kiev do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (segunda-feira), e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni (terça-feira).

Na quarta-feira, a Espanha anunciou que enviará seis tanques Leopard 2A4 à Ucrânia.

Os tanques não estavam em operação e devem passar por reparos antes do envio, informou a ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles.

A ministra não revelou um prazo para o envio, mas destacou que a Espanha pode recuperar mais tanques deste tipo para enviá-los à Ucrânia "em caso de necessidade" e se os aliados solicitarem.