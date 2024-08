Primeiras moedas com a imagem de Charles III começam a circular no Reino Unido nesta terça

As primeiras moedas de uma libra com a imagem do rei Charles III do Reino Unido entraram esta semana em circulação no país, segundo informou nesta terça-feira a Royal Mint, fabricante oficial das moedas britânicas.

No reverso da moeda há um par de abelhas, o que pretende refletir o interesse do monarca pela natureza.

Embora as moedas já estejam sendo disponibilizadas ao público esta semana, aquelas que ostentam a imagem da falecida Rainha Elizabeth II continuarão em circulação.

“É uma honra revelar que a moeda de 1 libra do Rei Charles III está agora em circulação. Sabemos que haverá um grande entusiasmo entre os colecionadores e o público em receber esta peça especial”, afirmou Rebecca Morgan, diretora da Royal Mint, à imprensa britânica.

Além das abelhas, as demais moedas que serão cunhadas com a imagem de Charles III terão no reverso outras imagens da flora e da fauna do país, como o esquilo vermelho ou o tetraz.

Morgan enfatizou que espera que os designs em todas as denominações desencadeiem “conversas importantes sobre a conservação dessas espécies importantes”.

Cada moeda foi desenhada com o apoio da Real Sociedade de Horticultura e da Real Sociedade para a Proteção das Aves.

A Royal Mint, com sede na cidade galesa de Llantrisant, cunhou moedas circulantes de todos os monarcas britânicos.

Embora já tenham circulado moedas comemorativas com a imagem de Charles III, estes novos designs, oficialmente conhecidos como moedas definitivas, marcam a transição para moedas de uso diário.