Guarda Revolucionária do Irã anuncia exercícios com munição real no estreito de Ormuz

As forças navais da Guarda Revolucionária do Irã anunciaram que realizarão, na próxima semana, exercícios com munição real no estreito de Ormuz, região estratégica por onde transita cerca de 20% do petróleo e gás natural do comércio global. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 28, pelo canal estatal iraniano Press TV.

O estreito, localizado ao sul do Irã, conecta o golfo de Omã ao golfo Pérsico e tem sido historicamente um ponto de tensão geopolítica. A movimentação militar ocorre em um momento de aumento da pressão entre os governos de Teerã e Washington.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou recentemente o envio de uma frota ao Oriente Médio como resposta à repressão de protestos no Irã, iniciados no final de dezembro de 2025. Segundo o governo iraniano, as manifestações, que deixaram mais de 3.100 mortos, teriam sido incentivadas por ações externas dos EUA e de Israel.

Nesta quinta-feira, o Kremlin afirmou que qualquer uso da força contra o Irã resultará em "caos e desestabilização" na região. A declaração não citou diretamente os Estados Unidos, mas ocorre em meio às ameaças de intervenção militar feitas por Trump caso Teerã se recuse a iniciar negociações.

Paralelamente, a União Europeia avançou com um acordo político informal para incluir a Guarda Revolucionária na lista de organizações terroristas do bloco. A medida, atribuída à repressão violenta das manifestações no país, foi anunciada pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas. A formalização da decisão depende agora da aprovação unânime dos 27 Estados-membros.

