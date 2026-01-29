Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China prevê 9,5 bilhões de viagens no Festival da Primavera de 2026

País deve registrar um novo recorde de deslocamentos durante o Festival da Primavera de 2026

Festival da Primavera: mulher carregando seu bebê no mercado das flores (Anadolu / Colaborador/Getty Images)

Festival da Primavera: mulher carregando seu bebê no mercado das flores (Anadolu / Colaborador/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15h11.

Tudo sobreChina
Saiba mais

A China deve registrar um novo recorde de deslocamentos durante o Festival da Primavera de 2026. Em coletiva realizada em 29 de janeiro, o Escritório de Informação do Conselho de Estado apresentou as projeções para o período conhecido como chunyun, que concentra o maior fluxo de viagens do país. Segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o transporte em massa terá início em 2 de fevereiro e seguirá até 13 de março, totalizando 40 dias.

De acordo com Li Chunlin, vice-diretor da comissão, fatores específicos do calendário devem ampliar ainda mais o volume de viagens neste ano. O feriado do Ano-Novo Lunar contará com um período contínuo de nove dias de descanso, devido à combinação do feriado oficial com um fim de semana. Além disso, 2026 corresponde a um “ano grande” no calendário lunar, o que tradicionalmente intensifica deslocamentos para retorno ao lar, visitas familiares e turismo interno.

A expectativa é de que o número total de viagens inter-regionais alcance 9,5 bilhões, o maior já registrado no país. As viagens em veículos próprios devem permanecer como o principal meio de deslocamento, respondendo por cerca de 80% do total. O transporte ferroviário deve movimentar aproximadamente 540 milhões de passageiros, enquanto a aviação civil pode chegar a 95 milhões. Em ambos os casos, os volumes totais e os picos diários devem superar os recordes anteriores para o mesmo período.

Para atender à demanda, o setor ferroviário implementará um novo plano operacional. Nos dias de maior movimento, mais de 14 mil trens de passageiros devem circular diariamente, o que representa um aumento de 5,3% na oferta de assentos em comparação com o ano anterior. Já a aviação civil reforçará voos para aeroportos-hub e destinos turísticos populares, com média estimada de 19,4 mil voos por dia, crescimento anual de 5%.

No transporte rodoviário, as autoridades ampliarão a disponibilidade de veículos para regiões turísticas e áreas rurais. O transporte aquaviário também receberá reforços, especialmente em rotas estratégicas, como o Estreito de Qiongzhou, que liga as províncias de Hainan e Guangdong, um dos principais corredores durante o feriado.

Outro ponto central dos preparativos envolve os veículos de nova energia. Segundo Gao Bo, porta-voz do Ministério dos Transportes e diretor do Departamento de Serviços de Transporte, a garantia de recarga tornou-se uma das principais preocupações do público durante feriados prolongados. Até o final de 2025, a frota chinesa de veículos de nova energia atingiu 43,97 milhões de unidades, com predominância dos modelos totalmente elétricos, o que elevou a pressão sobre a infraestrutura de recarga nas rodovias.

Para responder a essa demanda, os órgãos de transporte ampliaram a rede de recarga nos últimos anos. Até o fim de 2025, os postos de serviço em rodovias de todo o país contavam com 71.500 pontos de recarga, sendo 20 mil instalados apenas ao longo de 2025. A expansão aumentou de forma significativa a capacidade de atendimento aos veículos eletrificados durante períodos de pico.

Durante o Festival da Primavera, o governo adotará medidas adicionais para garantir o fornecimento de energia. Entre elas estão a instalação de equipamentos móveis de recarga emergencial, o uso de estruturas de recarga localizadas próximas às entradas e saídas das rodovias e a redução do tempo médio de recarga por veículo. O objetivo é melhorar o fluxo e reduzir filas nos postos de serviço.

Acompanhe tudo sobre:ChinaViagens

Mais de Mundo

México nega interferência política nos EUA após acusações de Trump

EUA suspende agentes do ICE após morte em Minneapolis

União Europeia avança em debate para banir redes sociais para adolescentes

Documento explica planos militares de Trump para China e América Latina

Mais na Exame

Pop

'Bridgerton': Benedict e Sophie ficam juntos na 1ª parte da 4ª temporada?

Economia

Brasil cria 1,2 milhão de empregos formais em 2025, menor saldo desde 2020

Mercados

Microsoft tem maior queda em seis anos após gastos recordes em IA

Apresentado por DELL TECHNOLOGIES

Dell aposta em servidor de IA fabricado no Brasil para escalar a tecnologia no país