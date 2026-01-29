China prevê 9,5 bilhões de viagens no Festival da Primavera de 2026

A China deve registrar um novo recorde de deslocamentos durante o Festival da Primavera de 2026. Em coletiva realizada em 29 de janeiro, o Escritório de Informação do Conselho de Estado apresentou as projeções para o período conhecido como chunyun, que concentra o maior fluxo de viagens do país. Segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o transporte em massa terá início em 2 de fevereiro e seguirá até 13 de março, totalizando 40 dias.

De acordo com Li Chunlin, vice-diretor da comissão, fatores específicos do calendário devem ampliar ainda mais o volume de viagens neste ano. O feriado do Ano-Novo Lunar contará com um período contínuo de nove dias de descanso, devido à combinação do feriado oficial com um fim de semana. Além disso, 2026 corresponde a um “ano grande” no calendário lunar, o que tradicionalmente intensifica deslocamentos para retorno ao lar, visitas familiares e turismo interno.

A expectativa é de que o número total de viagens inter-regionais alcance 9,5 bilhões, o maior já registrado no país. As viagens em veículos próprios devem permanecer como o principal meio de deslocamento, respondendo por cerca de 80% do total. O transporte ferroviário deve movimentar aproximadamente 540 milhões de passageiros, enquanto a aviação civil pode chegar a 95 milhões. Em ambos os casos, os volumes totais e os picos diários devem superar os recordes anteriores para o mesmo período.

Para atender à demanda, o setor ferroviário implementará um novo plano operacional. Nos dias de maior movimento, mais de 14 mil trens de passageiros devem circular diariamente, o que representa um aumento de 5,3% na oferta de assentos em comparação com o ano anterior. Já a aviação civil reforçará voos para aeroportos-hub e destinos turísticos populares, com média estimada de 19,4 mil voos por dia, crescimento anual de 5%.

No transporte rodoviário, as autoridades ampliarão a disponibilidade de veículos para regiões turísticas e áreas rurais. O transporte aquaviário também receberá reforços, especialmente em rotas estratégicas, como o Estreito de Qiongzhou, que liga as províncias de Hainan e Guangdong, um dos principais corredores durante o feriado.

Outro ponto central dos preparativos envolve os veículos de nova energia. Segundo Gao Bo, porta-voz do Ministério dos Transportes e diretor do Departamento de Serviços de Transporte, a garantia de recarga tornou-se uma das principais preocupações do público durante feriados prolongados. Até o final de 2025, a frota chinesa de veículos de nova energia atingiu 43,97 milhões de unidades, com predominância dos modelos totalmente elétricos, o que elevou a pressão sobre a infraestrutura de recarga nas rodovias.

Para responder a essa demanda, os órgãos de transporte ampliaram a rede de recarga nos últimos anos. Até o fim de 2025, os postos de serviço em rodovias de todo o país contavam com 71.500 pontos de recarga, sendo 20 mil instalados apenas ao longo de 2025. A expansão aumentou de forma significativa a capacidade de atendimento aos veículos eletrificados durante períodos de pico.

Durante o Festival da Primavera, o governo adotará medidas adicionais para garantir o fornecimento de energia. Entre elas estão a instalação de equipamentos móveis de recarga emergencial, o uso de estruturas de recarga localizadas próximas às entradas e saídas das rodovias e a redução do tempo médio de recarga por veículo. O objetivo é melhorar o fluxo e reduzir filas nos postos de serviço.