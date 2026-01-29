China mantém posição entre os maiores investidores globais

A China manteve, em 2025, a posição entre os maiores investidores globais após registrar US$174,38 bilhões em investimento direto no exterior, alta de 7,1% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério do Comércio. O resultado reflete a expansão contínua das empresas chinesas no mercado internacional, com quase 80% delas mantendo ou ampliando seus investimentos fora do país.

O dado consta de um relatório do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), que ouviu mais de 1.200 empresas chinesas com atuação no exterior. De acordo com o porta-voz do conselho, Wang Wenshuai, cerca de 90% das companhias demonstraram otimismo em relação às perspectivas do investimento internacional. As informações foram apresentadas em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira.

O levantamento aponta que 60% das empresas relataram lucratividade estável ou em crescimento em suas operações externas. Além disso, quase metade das entrevistadas afirmou ter interesse em formar consórcios industriais para ampliar a presença internacional de forma conjunta. O setor manufatureiro aparece como principal foco desse movimento.

Outro destaque do relatório é o avanço do uso do renminbi (RMB) em operações internacionais. Cerca de 90% das empresas pesquisadas indicaram maior disposição para utilizar a moeda chinesa em investimentos transfronteiriços, sinalizando uma ampliação do seu papel nas transações globais.

Segundo Wang, o CCPIT coordenará sua rede nacional para aprimorar mecanismos de apoio às empresas chinesas que buscam expandir suas atividades no exterior. A atuação inclui o fortalecimento de serviços especializados e de sistemas de proteção para reduzir riscos e garantir maior estabilidade nas operações internacionais.

Paralelamente, o relatório também evidencia a atratividade do mercado chinês para investidores estrangeiros. Aproximadamente 60% das empresas com capital externo instaladas na China planejam aumentar seus investimentos no país, conforme resultados recentes da Pesquisa do Ambiente de Negócios da China, conduzida pela Câmara Americana de Comércio na China.

Mais da metade das empresas estrangeiras entrevistadas informou ter registrado operações lucrativas ou altamente lucrativas na China no último ano. Além disso, mais de 70% afirmaram não ter considerado a transferência de produção ou aquisições para fora do país.

Para Wang, os resultados reforçam a permanência da China como um dos principais destinos para o investimento estrangeiro direto, mesmo diante de um cenário global marcado por incertezas econômicas.

Nesse contexto, a quarta Expo Internacional da Cadeia de Suprimentos da China, prevista para junho deste ano, já confirmou a participação de diversas empresas estrangeiras, incluindo companhias listadas na Fortune 500, segundo informou o CCPIT.