Trump diz que Putin concordou em suspender bombardeios na Ucrânia durante a onda de frio

Pedido foi feito diretamente ao líder russo, Vladimir Putin, com o objetivo de evitar bombardeios enquanto a Ucrânia enfrenta uma frente de frio extremo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16h03.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ter obtido um compromisso do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para suspender ataques contra cidades da Ucrânia durante uma semana. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, 29 de janeiro, durante uma reunião de gabinete na Casa Branca.

Segundo Trump, o pedido foi feito diretamente ao líder russo, com o objetivo de evitar bombardeios enquanto a Ucrânia enfrenta uma frente de frio extremo. “Pedi pessoalmente ao presidente Putin que não disparasse contra Kiev e outras cidades por uma semana, e ele concordou”, afirmou.

A liderança ucraniana teria reagido com ceticismo inicial, de acordo com Trump, mas demonstrou satisfação diante da promessa. No entanto, o Kremlin não comentou oficialmente sobre o suposto acordo.

Nesta quinta-feira, ataques russos deixaram seis mortos em território ucraniano, segundo autoridades locais citadas pela agência AFP. As temperaturas no país devem cair significativamente nos próximos dias, agravando a situação de milhares de civis, muitos dos quais já enfrentam cortes no fornecimento de energia e aquecimento, em consequência de danos à infraestrutura causados por bombardeios anteriores.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, alertou que, segundo informações dA inteligência, Moscou pode estar preparando uma nova ofensiva com drones e mísseis contra instalações energéticas.

Em uma publicação no Telegram, Zelenskiy defendeu esforços internacionais para evitar a escalada. “Todos que realmente desejam a paz devem pensar em como garantir que os russos estejam se preparando não para novos ataques massivos, mas para o fim da guerra”, escreveu.

Avanços nas negociações pela paz

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, indicou avanços nas negociações para o fim do conflito. Em declarações recentes, disse que há progresso nos entendimentos entre Rússia e Ucrânia, com dois documentos quase finalizados: um protocolo de segurança e outro chamado de “acordo de prosperidade”, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

Witkoff disse acreditar que a população ucraniana está esperançosa com a possibilidade de um cessar-fogo. As conversas devem ser retomadas no início de fevereiro.

(Com informações da agência AFP)

