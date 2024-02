Primárias nos EUA: em Nevada, Nikki Haley perde para ‘nenhum dos candidatos’

O presidente norte-americano Joe Biden ganhou as primárias dos Democratas nesta terça-feira, 6, no estado de Nevada. A republicana Nikki Haley perdeu para a opção "nenhum desses candidatos", presente nas cédulas de votação, um sinal de apoio a Donald Trump. Com mais de dois terços das cédulas republicanas contadas, Haley tinha 32% dos votos, com "nenhum desses candidatos" com mais de 61% e o vencedor, segundo a Edison Research.

O ex-presidente Trump garantirá todos os delegados de Nevada em uma votação separada em um "caucus" na quinta-feira. Os eleitores podem participar tanto da primária republicana na terça-feira quanto do caucus republicano na quinta-feira.

Uma mudança de lei estadual em 2021 fez com que o processo de escolha de candidatos em Nevada, antes feito pelos chamados "caucus" dos partidos, reuniões que envolvem discursos e votos secretos e não secretos, passasse a ser via primárias feitas pelo governo.

Em protesto, os Republicanos decidiram manter o seu "caucus" para a próxima quinta-feira, 8, e o nome de Donald Trump, ausente nas primárias, aparecerá nas cédulas do evento. A campanha de Haley disse que os aliados de Trump no estado "manipularam" o processo a seu favor. Haley não está competindo nos caucuses.

Apesar dos resultados de terça-feira em Nevada terem pouco impacto nas disputas pela indicação, o estado é um swing state, isto é, tem níveis semelhantes de apoio a republicanos e democratas e, por isso, é considerado decisivo em disputas presidenciais. Em 2020, Biden derrotou Trump em Nevada por 2,4 pontos percentuais.

Democratas

O presidente dos EUA, Joe Biden, venceu facilmente a primária presidencial democrata de Nevada após dominar a primeira disputa de indicação de seu partido na Carolina do Sul no sábado.

Com mais de 70% dos votos contados, Biden tinha 90% de apoio. Biden, como presidente em exercício, enfrenta pouca oposição dentro de seu próprio partido para concorrer à reeleição em uma provável revanche na eleição geral com Trump em novembro.