Eleições nos EUA: EXAME lança canal no WhatsApp com notícias da campanha; veja como seguir

A corrida eleitoral começou pra valer nesta segunda, com as primárias republicanas em Iowa. O ex-presidente Donald Trump e o atual presidente, Joe Biden, são os favoritos para a disputa pela Casa Branca, mas o caminho até a eleição em novembro ainda passará por mais de 50 primárias, convenções partidárias e debates até a votação final, em 5 de novembro. Trump ainda pode ser barrado no meio do caminho, pois é alvo de dezenas de processos na Justiça.

A curadoria do canal será feita por Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame e ex-correspondente em Washington. Além de acompanhar de perto o noticiário da campanha, a cobertura da EXAME das eleições terá pesquisas exclusivas em seis estados norte-americanos — exatamente os estados que devem decidir o resultado final.

Acompanhe a cobertura das eleições americanas também pelas outras plataformas da EXAME, que lançou o podcast “O Caminho da Casa Branca”, feito em parceria com a Gauss Capital, trará explicações e bastidores sobre os principais momentos da campanha.

