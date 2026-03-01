Presidente sul-coreano pede retomada das negociações com Coreia do Norte

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, pediu neste domingo, 1, a retomada do diálogo com a Coreia do Norte, após Pyongyang rejeitar, na semana passada, a possibilidade de reabrir canais diplomáticos com Seul.

Desde que assumiu o cargo, em junho, Lee tem buscado recompor os laços com o Norte, que possui armas nucleares. Em discurso, o presidente sul-coreano afirmou que seu governo não pretende adotar ações hostis.

“Como meu governo deixou claro em reiteradas ocasiões, respeitamos o sistema do Norte e não participaremos de nenhum tipo de ato hostil”, disse. “Vamos continuar com nossos esforços para retomar o diálogo com o Norte”, acrescentou.

Pyongyang rejeita aproximação e critica iniciativa de Seul

Na semana passada, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, criticou publicamente as tentativas de aproximação de Seul, classificando-as como “uma farsa malfeita e enganosa”.

Ao discursar durante congresso do partido em Pyongyang, Kim afirmou que seu país “não tem absolutamente nada a tratar com a Coreia do Sul”. O líder também declarou que o Norte poderia manter relações melhores com os Estados Unidos caso Washington reconheça o país como potência nuclear.

Há especulações sobre a possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentar se reunir com Kim durante viagens previstas à China.

No ano passado, Trump afirmou estar “totalmente” aberto a um encontro com o líder norte-coreano.

*Com informações da AFP