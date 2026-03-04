Bolsa da Coreia para após tombo histórico de 12% com tensão no Irã

A bolsa de valores da Coreia do Sul interrompeu temporariamente as negociações nesta quarta-feira, 4, após o seu principal índice, Kospi, registrar uma queda de mais de 12%, o pior desempenho diário da história. O pânico financeiro foi alimentado pelo agravamento do conflito no Irã, que impulsionou um sentimento de aversão ao risco em escala global.

Além do Kospi, o índice Kosdaq também teve o mecanismo de paralisação denominado circuit breaker acionado, encerrando a sessão com uma queda ainda mais acentuada, de 14%. No pregão, gigantes do setor foram duramente atingidas: a Samsung Electronics recuou quase 12%, enquanto a SK Hynix registrou perda de aproximadamente 10%.

O movimento interrompe um ciclo de ganhos expressivos no mercado sul-coreano, que havia saltado mais de 75% no ano anterior e mantinha a trajetória de alta em 2026.

Por que o índice caiu?

A diretora de pesquisa de ações para a Ásia na Morningstar, Lorraine Tan, afirmou que o declínio do Kospi pode ser atribuído à concentração de nomes específicos que dominam o mercado coreano. A Samsung e a SK Hynix representam quase 50% do índice.

"Acreditamos que a queda no preço das ações é parcialmente impulsionada pela realização de lucros após uma forte valorização em meio a um ambiente de aversão ao risco", explicou a especialista à CNBC.

Além disso, há preocupação de que o ritmo de adoção de data centers para a inteligência artificial (IA) possa desacelerar devido aos custos de energia mais altos em comparação aos centros tradicionais.

Irã e dependência energética

A economia da Coreia do Sul, voltada para a manufatura e altamente dependente de importações de energia, mostrou-se fragilizada também diante da escalada das tensões no Oriente Médio.

O conflito se intensificou com a iniciativa do Irã de fechar o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de escoamento do óleo no comércio global de energia.

E o mercado acionário coreano é particularmente sensível às oscilações nos preços do petróleo, de acordo com o estrategista de mercado global da Yuanta Securities, Daniel Yoo.

A estabilidade deve retornar assim que os preços do petróleo se estabilizarem.

Na sua visão, o tombo deve ser visto como uma correção após um forte rali e não como uma mudança fundamental na perspectiva de mercado, relatou em entrevista à CNBC.

Outros índices também caíram

No Japão, o índice Nikkei 225 perdeu 3,61% e o Topix, -3,67%, enquanto o Hang Seng caiu mais de 2% em Hong Kong, na China.

O índice CSI 300, que acompanha as principais ações listadas em Xangai e Shenzhen, também recuou 1,14%. Já o índice Shanghai Composite apresentou -0,98%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou com queda de 1,94%. O mercado indiano também foi afetado, com o índice NIFTY 50 registrando -1,59%.

Além disso, o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,83%, ao passo que o S&P 500 caiu 0,94% e o Nasdaq Composite recuou 1,02% nos EUA.