Presidente da Ucrânia sofre acidente de carro em Kiev

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky sofreu nesta quarta-feira, 14, um acidente de trânsito em Kiev, capital do país. De acordo com informações da agência Reuters, Zelensky não se feriu gravemente.

O secretário de imprensa do governo ucraniano, Sergii Nykyforov, deu detalhes sobre o acidente em uma publicação no Facebook.

“Em Kiev, um carro colidiu com o carro do Presidente da Ucrânia e veículos de escolta.

Os médicos que acompanhavam o Chefe de Estado prestaram socorro ao motorista do carro e o transferiram para uma ambulância”, disse.

Segundo Nykyforov, o presidente foi examinado e nenhum ferimento grave foi identificado. "Os policiais vão descobrir todas as circunstâncias do acidente”, completou Nykyforov.

Após a declaração do secretário, a equipe de Zelensky divulgou o vídeo noturno que o presidente realiza todos os dias normalmente.

