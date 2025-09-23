Presença de drones fecha o tráfego em aeroportos de Copenhague e Oslo por horas

Os aeroportos de Copenhague e de Oslo permaneceram fechados ao tráfego por várias horas na noite de ontem e na madrugada desta terça-feira devido à presença de vários drones em suas proximidades.

O aeroporto de Kastrup, na capital dinamarquesa, suspendeu suas operações entre 20h30 de ontem e 00h30 de hoje no horário local (15h30 e 19h30 de ontem de Brasília), o que provocou até o momento cerca de 100 cancelamentos de voos, enquanto outros 31 foram desviados para aeródromos próximos.

Já o aeroporto de Gardermoen, em Oslo, ficou fechado entre 00h30 e 03h30 desta terça-feira no horário local (19h30 e 22h30 de Brasília).

Autoridades classificam como ataque grave

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, classificou o incidente como um "ataque grave" à infraestrutura do país nórdico.

"A polícia estima que se trata de um ator capacitado e está colaborando estreitamente com os serviços de inteligência, o Exército e parceiros internacionais na investigação em andamento", disse Frederiksen em um comunicado enviado à agência de notícias “Ritzau”.

Por sua vez, a diretora da polícia de Copenhague, Anne Tønnes, e o chefe de operações do serviço de inteligência policial (PET), Flemming Drejer, o qualificaram em entrevista coletiva como uma "situação muito crítica" e "muito grave", respectivamente.

"Eu chamaria de um incidente híbrido se se tratasse de um ator estatal. Não é necessário realizar um ataque que diga 'bum', basta atrapalhar nosso tráfego aéreo e nos fazer sentir inseguros", declarou Drejer.

Em uma entrevista anterior, Jens Jespersen, inspetor da polícia da capital dinamarquesa, foi questionado sobre uma possível participação russa e respondeu: "Não posso dizer nada a respeito, simplesmente não sei".

"Não excluímos nenhuma opção em relação a quem pode estar por trás. E está claro que isso se inscreve na evolução que observamos nos últimos tempos com outros ataques com drones, violações do espaço aéreo e ataques cibernéticos a aeroportos europeus", afirmou, por sua vez, Frederiksen.

Investigação em andamento

Os serviços de inteligência dinamarqueses e noruegueses estão colaborando na investigação, mas nada indica até o momento que haja uma conexão entre os dois incidentes.

A polícia dinamarquesa informou que se trata de vários drones de grande tamanho vindos de várias direções, que voaram seguindo um padrão sobre o aeroporto e que não parece que seu objetivo fosse causar danos ou situações de perigo.

No caso de Gardermoen, a suspensão do tráfego aéreo obrigou a cancelar uma dúzia de voos.

Dois cidadãos estrangeiros tinham sido detidos horas antes por fazerem voar drones no centro de Oslo, embora ainda não tenha sido determinada se há alguma relação com o episódio em Gardermoen.