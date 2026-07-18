Prefeito de NY diz que quer prender Netanyahu durante Assembleia da ONU

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que está avaliando a possibilidade de tentar prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, caso ele participe da Assembleia Geral das Nações Unidas, prevista para setembro, na sede da ONU, localizada na cidade.

Mamdani, que é de uma ala socialista do Partido Democrata, é crítico do premiê israelense por suas ações no conflito armado em Gaza. Em entrevista publicada neste sábado (18) pelo The New York Times, Mamdani disse que considera que Netanyahu "pertence a Haia", em referência à sede do Tribunal Penal Internacional (TPI).

"É um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI)", disse o prefeito da metrópole americana. De fato, o TPI decretou a prisão de Netanyahu em novembro de 2024 pela prática de crimes de guerra e contra a humanidade na Faixa de Gaza.

Mamdani, que foi eleito prefeito de Nova York com uma plataforma progressista, é notável por críticas contundentes à ofensiva israelense na Faixa de Gaza. Na entrevista, ele voltou a classificar Israel como um "regime de apartheid", em referência à política de segregação étnica praticada na África do Sul entre 1948 e 1994.

"Essa é uma opinião compartilhada por muitos, simplesmente pelo que suas ações têm provocado ao longo de todos esses anos", disse Mamdani.

Legalidade de eventual prisão

O prefeito reconheceu, contudo, que ainda não sabe se possui autoridade legal para determinar que o Departamento de Polícia de Nova York execute uma eventual ordem de prisão contra um chefe de governo estrangeiro. Segundo ele, a questão está sendo analisada pela equipe jurídica da prefeitura.

"Seja lá o que for que a lei me permita fazer na cidade de Nova York, é isso que faremos", disse.

A Assembleia-Geral da ONU reúne anualmente chefes de Estado e de governo de dezenas de países e ocorrerá em setembro, na sede das Nações Unidas, em Manhattan.

Durante sua campanha, Mamdani já havia prometido que, se tivesse competência legal, determinaria que a polícia nova-iorquina cumprisse mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional contra líderes estrangeiros, incluindo Netanyahu e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O TPI expediu, em 2024, um mandado de prisão contra Netanyahu sob a alegação de que há motivos razoáveis para acreditar que o premiê israelense seja responsável por crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados à ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza, iniciada após o ataque do grupo Hamas em 7 de outubro de 2023. Israel rejeita as acusações, contesta a jurisdição do tribunal e sustenta que atua em legítima defesa contra o Hamas.

Netanyahu, um dos políticos mais longevos da história de Israel, está à frente de um governo de coalizão de direita e lidera o país durante a guerra contra o Hamas, conflito que intensificou o isolamento diplomático de seu governo e aumentou a pressão internacional sobre a condução das operações militares em Gaza.

As declarações de Mamdani provocaram uma reação imediata do embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon.

"Em vez de se concentrar nas suas responsabilidades como prefeito e enfrentar a crescente onda de antissemitismo na cidade, ele optou por incitar a hostilidade e gerar manchetes atacando o Estado de Israel", escreveu Danon na rede social X.