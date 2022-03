Prefeito de Kiev relata "várias explosões" na capital ucraniana

Várias explosões foram registradas no início da noite (horário de Brasília) deste domingo em Kiev, disse o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko. Pelas redes sociais, o político informou que, até o momento, uma pessoa foi morta no período da noite.

Casas e um shopping foram atingidos no distrito de Podolsk, afirmou.



"Os socorristas eliminam um forte incêndio no território de um dos centros comerciais no distrito de Podolsk, na capital", disse Klitschko, que informou que serviços de emergência, paramédicos e policiais já estavam no local.