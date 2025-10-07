Prédio desaba no centro de Madri e deixa feridos em estado grave

Um prédio desabou nesta terça-feira no centro de Madri, na Rua Hileras, nas proximidades da região da Ópera. Segundo a Polícia Nacional, algumas pessoas ficaram presas e três delas estão em estado grave, sendo levadas de ambulância para um hospital da capital espanhola.

De acordo com o jornal espanhol El País, onze equipes do Corpo de Bombeiros de Madri e agentes do SAMUR-PC trabalham no local. O desabamento ocorreu em um edifício em construção, onde parte das lajes cedeu por motivos ainda desconhecidos.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Testemunhas e primeiras informações

Testemunhas relataram cenas de pânico logo após o colapso. — O prédio inteiro desabou e não conseguimos passar. Está cheio de ambulâncias e policiais, e eles não nos deixam entrar — contou por telefone a gerente da tradicional chocolateria San Ginés, localizada em frente ao local do acidente.

De acordo com fontes da investigação, pelo menos seis andares teriam desmoronado, e há a suspeita de que mais pessoas possam estar sob os escombros. Ainda não está confirmado se as vítimas faziam parte da equipe de obras.

Moradores relataram ter sentido um forte tremor seguido de uma nuvem de poeira.

"Há meia hora, senti um impacto terrível, e uma nuvem enorme subiu na frente do prédio. As pessoas ficaram assustadas e confusas", disse uma residente da rua.

Histórico do edifício e obras

O edifício, segundo vizinhos, estava abandonado havia anos e recentemente havia recebido um grande guindaste, instalado para obras de reforma e conversão em hotel, com previsão de dois anos de duração.

Equipes de resgate seguem atuando na busca por sobreviventes entre os escombros, enquanto a área permanece isolada pela polícia. A causa do desabamento ainda está sob investigação.