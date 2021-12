Portugal impõe restrições após Natal devido à Ômicron

Portugal determinou nesta terça-feira o fechamento de boates e bares e recomendou às pessoas que trabalhem em casa por pelo menos duas semanas a partir de sábado para controlar a disseminação da Covid-19 durante o período de festas.

"Este ainda não é o Natal normal a que estamos acostumados", disse o primeiro-ministro António Costa em entrevista coletiva. "Se não adotarmos essas medidas agora, as consequências para a vida de todos serão muito piores depois do Natal e do Ano Novo."

Costa também anunciou restrições de capacidade nas lojas e disse que um teste de coronavírus negativo agora será necessário para ficar em hotéis ou ir a eventos.

Autoridades também limitarão as reuniões ao ar livre a 10 pessoas por grupo na véspera de Ano Novo, quando um teste negativo será necessário para entrar em restaurantes, cassinos ou participar de festas em espaços públicos, afirmou Costa.

A maioria das medidas anunciadas por Costa deveria entrar em vigor no início de janeiro, mas a atual situação da pandemia forçou o governo a antecipá-las, acrescentou.

Portugal, que tem uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo contra a Covid-19, com cerca de 87% dos seus 10 milhões de habitantes totalmente inoculados, enfrenta um surto de infecções juntamente com o restante da Europa, em parte devido à rápida disseminação da variante Ômicron.

Quase 50% dos novos casos de coronavírus em Portugal são da variante Ômicron, informou o instituto nacional de saúde.