Portugal aumenta de forma limitada a importação de eletricidade da Espanha após apagão

A empresa Redes Elétricas Nacionais (REN), responsável pelo transporte de eletricidade e gás em Portugal, anunciou nesta segunda-feira que ampliou, de forma limitada, a importação de energia elétrica da Espanha, após retomar parcialmente o intercâmbio comercial na última quinta-feira (8).

Segundo comunicado da REN, entre os dias 12 e 19 de maio, a capacidade de importação será de 1.000 megawatts (MW) entre 9h e 19h (hora local), aumentando para 2.200 MW no restante do dia.

A medida ocorre após o apagão registrado em 28 de abril, que afetou Portugal, Espanha e partes do sul da França. A empresa afirmou que o processo de retomada está inserido dentro de uma fase de "estabilização" em andamento.

Na semana passada, a REN já havia informado sobre a reativação parcial do intercâmbio com a Espanha, com limite de 1.000 MW, válido até esta segunda-feira.

Blecaute

Após o blecaute, embora as interconexões entre os dois países tenham sido restabelecidas, Portugal optou por suspender temporariamente o comércio de eletricidade nos dias seguintes à falha.

Na ocasião do apagão na Espanha, Portugal estava importando energia do país vizinho devido ao custo mais baixo, o que acabou impactando diretamente o fornecimento no território português.