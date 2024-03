Por que Trump avança entre eleitores latinos e imigrantes?

O ex-presidente Donald Trump ganhou espaço na política ao combater a imigração aos Estados Unidos. Mesmo assim, pesquisas e votações indicam que ele vem ganhando espaço entre eleitores de origem estrangeira que se estabeleceram no país.

"Há uma decepção generalizada no Partido Democrata, que achou que com o aumento do percentual de latinos no país, eles iriam continuar votando nos democratas", disse Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington, no podcast "O Caminho para a Casa Branca". Assista abaixo.

Uma pesquisa do USA Today e da Universidade Suffolk, feita no fim de dezembro, Trump foi o preferido de 39% dos eleitores latinos, ante 34% do presidente Joe Biden. Em 2020, o democrata venceu entre os latinos por ampla margem, 65% a 32%.

Outro estudo, feito pela CNBC em dezembro, também mostrou Trump com cinco pontos percentuais de vantagem entre os latinos. Em outubro, a mesma pesquisa mostrava Biden sete pontos à frente.

Moura explica que muitos dos imigrantes e seus descendentes não concordam com parte das bandeiras de parte dos membros do Partido Democrata, como a defesa do aborto, a defesa de direitos LGBT e a redução de recursos para a polícia.

Outro ponto, aponta Moura, é que muitos descendentes de imigrantes latinos, como os de segunda ou terceira geração, estão bem integrados à sociedade americana. "Quanto mais você se estabelece, mais se distancia de apoiar uma imigração ilegal. Quanto mais uma família fica nos EUA, mais há o sentimento de meritocracia, de 'eu to aqui legalmente, porque eu tenho que subsidiar alguém que está ilegalmente?'".

O professor comenta que muitos dos latinos são católicos ou evangélicos e se posicionam contra o aborto e os direitos LGBT. Além disso, há também a questão da segurança pública: para esse público, a ideia de retirar recursos da polícia para investir em outras áreas sociais não faz sentido, pelo temor de que a redução na vigilância amplie a criminalidade.

Ao mesmo tempo, há contingentes de imigrantes vindos de países como Cuba e Venezuela que são contra governos autoritários de esquerda, e preferem os republicanos porque eles têm uma retórica mais dura contra esses governos.

