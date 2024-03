Eleições nos EUA: 4 pontos explicam força de Trump nas urnas, veja quais

O ex-presidente Donald Trump chega às eleições de 2024 como um dos favoritos para conquistar a Presidência dos Estados Unidos mesmo sendo alvo de dezenas de processos na Justiça, ter sido barrado das principais redes sociais e ter perdido as eleições de 2020.

Para o analista Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington, quatro fatores explicam o sucesso de Trump em manter a atenção e o apoio do eleitorado.

"O primeiro é que as pessoas acham que o Trump tem respostas bastante simples e objetivas para os problemas, o que cria um sentimento de aproximação", explica Moura. Como exemplo, ele cita a proposta do republicano de resolver o problema da imigração construindo um muro na fronteira.

Os outros pontos são a exploração do sentimento anti-imigração, algo forte em vários segmentos do eleitorado do país, a questão de Trump se colocar como antissistema e que ele parece não ter medo de falar a verdade. "A postura antissistema acabou levando mais pessoas que não votavam antes a irem votar", comenta.

Moura detalha estes pontos no 9º episódio do podcast Eleições nos EUA - O Caminho para a Casa Branca.

