Por que Elon Musk apareceu com olho roxo na Casa Branca?

Elon Musk surgiu com um olho roxo visível durante sua despedida oficial na Casa Branca, chamando atenção da mídia e do público nesta sexta-feira, 30. A imagem do bilionário ao lado do presidente Donald Trump gerou questionamentos imediatos sobre a origem do machucado — mas Musk tratou o assunto com bom humor.

Questionado sobre o episódio, Musk explicou: “Eu estava brincando com o meu filho, o Little X, e disse: ‘Vai, me dá um soco no rosto’ — e ele deu”.

O “Little X” é X Æ A-Xii, filho de 5 anos do bilionário com a cantora Grimes. Trump, ao ouvir a história, comentou: “Se você conhece o X, ele consegue fazer isso”.

Elon Musk just got asked why he has a black eye. pic.twitter.com/8RScbhfdXv — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) May 30, 2025

Por que Elon Musk não é mais o 'DOGE'?

O olho roxo de Musk não foi o único tema daquele dia. A ocasião marcou também o encerramento da breve e turbulenta passagem do empresário pelo governo americano, onde atuou como assessor especial no DOGE (Department of Government Efficiency, ou Departamento de Eficiência Governamental), projeto liderado para cortar gastos públicos federais.

Durante o evento, Trump presenteou Musk com uma chave de ouro como reconhecimento pelo trabalho feito. O bilionário prometeu continuar amigo e conselheiro do presidente, mesmo após a saída oficial, e declarou que vai se dedicar às suas empresas — Tesla, SpaceX e a plataforma social X.

Elon Musk aparece com olho roxo visível durante despedida oficial da Casa Branca (Kevin Dietsch/Getty Images)

A Tesla, principal empresa pública do bilionário, viu a ação cair de um pico de US$ 488,54 para cerca de US$ 346,46 em poucos meses, enquanto as vendas atingiram o nível mais baixo em três anos.

A companhia alertou investidores que o "clima político" poderia continuar afetando a demanda, refletindo protestos globais e boicotes vinculados ao envolvimento de Musk no governo. A SpaceX também enfrentou maior escrutínio regulatório e investigações trabalhistas.

A saída oficial de Musk ocorreu após o limite máximo de 130 dias permitidos para seu cargo temporário como funcionário do governo. O site oficial do DOGE indica bilhões de dólares cortados em despesas, mas verificadores independentes sugerem que o número verdadeiro está na casa dos milhões.

Musk deixa cargo e diz que espera 'continuar amigo e assessor' de Trump

Rumores sobre uso de drogas

Uma reportagem publicada pelo New York Times nesta quinta-feira, 29, trouxe à tona relatos sobre o suposto consumo frequente de drogas por Elon Musk durante a campanha eleitoral de 2024.

O bilionário teria usado cetamina, ecstasy e cogumelos psicodélicos em doses que, segundo o jornal, chegaram a afetar sua saúde, incluindo problemas na bexiga. A matéria também destacou os desafios pessoais e familiares que Musk enfrentou nesse período.

Embora Musk tenha afirmado anteriormente usar cetamina como tratamento para depressão, a reportagem sugere que o consumo teria sido muito mais frequente e intenso do que admitido, levantando dúvidas sobre sua capacidade de gestão durante o envolvimento político e suas repercussões.

O bilionário foi questionado sobre o consumo durante sua despedida oficila da Casa Branca. Musk não respondeu diretamente às acusações, preferindo criticar a credibilidade do New York Times e pedindo que os jornalistas “passassem para outra pergunta”.