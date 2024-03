Elon Musk sobre uso de ketamina: 'Para Wall Street, o que importa é resultado'

O bilionário Elon Musk revelou pela primeira vez com que frequência ele toma ketamina, uma droga que pode criar um "distanciamento da realidade", de acordo com a Fundação de Álcool e Drogas dos EUA.

O dono do X, antigo Twitter, disse a Don Lemon em uma entrevista divulgada na última segunda-feira, 18, que usava "uma pequena quantidade uma vez a cada duas semanas ou algo assim", acrescentando: "Há várias semanas em que não uso."

Musk disse que usava ketamina quando estava em um "estado químico negativo" em seu cérebro, "como depressão", embora tenha acrescentado que não acreditava que tinha depressão "estendida".

Leia também: Elon Musk poderia ser um bom CEO do TikTok?

A ketamina é um anestésico que também pode afetar os sentidos visual e auditivo. Algumas pessoas também a usam ilegalmente como droga recreativa, na forma de pó, líquido ou comprimido.

Musk disse em uma postagem da X em agosto que tinha uma prescrição para ketamina, em resposta ao jornal Wall Street Journal, que havia publicado em junho uma reportagem sobre seu uso de drogas, citando pessoas que o testemunharam usando o anestésico e pessoas com conhecimento de seu uso.

Ele disse na postagem que o "uso ocasional" de ketamina era uma "opção muito melhor" do que tomar SSRIs, um tipo de antidepressivo.

Quando Lemon perguntou se ele abusava da droga, Musk respondeu: "Eu não acho. Se você usar muita ketamina, não consegue realmente trabalhar, e tenho muito trabalho".

Musk, a terceira pessoa mais rica do mundo, disse que trabalhava regularmente 16 horas por dia, acrescentando que não pode se dar ao luxo de não estar "mentalmente afiado" e que "não pode realmente se perder".

Lemon, ex-âncora da CNN, também perguntou se Musk temia que seu uso de ketamina pudesse afetar contratos de suas empresas, como a SpaceX, com agências governamentais, ou se poderia afetar as percepções de investidores.

Musk respondeu: "Do ponto de vista de Wall Street, o que importa é o resultado. Você está construindo valor para os investidores? A Tesla vale cerca de tanto quanto o resto da indústria automobilística combinada, então isso é muito bom. Como mencionei, tivemos o carro mais vendido da Terra no ano passado. Então, do ponto de vista dos investidores, se há algo que estou tomando, devo continuar tomando."

O valor de mercado da Tesla é cerca de $524 bilhões, mas suas ações caíram um terço desde o início deste ano.