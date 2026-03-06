Polícia dos EUA mata brasileiro com crise de saúde mental na Georgia

Um brasileiro de 34 anos foi morto a tiros por policiais nesta terça-feira, 3, em um estacionamento de supermercado na cidade de Powder Springs, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A morte de Gustavo Guimarães foi confirmada pelo Departamento de Polícia local.

Segundo a corporação, os agentes foram chamados por volta das 21h para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa em possível crise de saúde mental. A identidade da vítima, que morava na cidade de Acworth, foi confirmada pelo GBI (Georgia Bureau of Investigation), órgão responsável pela investigação do caso.

Como a tragédia ocorreu?

De acordo com a polícia, ao chegar ao local os agentes tentaram conversar com Guimarães e acalmar a situação. Durante a abordagem, no entanto, ele teria sacado uma arma de fogo, momento em que os policiais efetuaram disparos contra ele.

A corporação informou os próprios agentes iniciaram os primeiros socorros até a chegada dos paramédicos. O brasileiro foi encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

"A pedido do Departamento de Polícia de Powder Springs (PSPD), agentes do GBI (Departamento de Investigação da Geórgia) estão investigando um tiroteio envolvendo policiais em Powder Springs, Geórgia. Gustavo Guimaraes, de 34 anos, residente de Acworth, Geórgia, foi morto a tiros no incidente. Nenhum policial ficou ferido", diz o GBI.

Em comunicado, a polícia afirmou que situações envolvendo crises de saúde mental são extremamente difíceis para todos os envolvidos e manifestou solidariedade à família da vítima. Não foram divulgados detalhes sobre qual crise Guimarães estaria enfrentando.

Como ocorre em casos de mortes decorrentes de ação policial, a investigação foi repassada ao GBI e ao escritório do promotor do condado de Cobb, responsáveis por conduzir uma apuração independente.

A polícia também pediu que a comunidade aguarde a conclusão das investigações e informou que novos detalhes serão divulgados quando disponíveis. Segundo a rede americana CBS News, este é o 16º caso de disparos envolvendo policiais registrado na Geórgia neste ano e o oitavo que terminou em morte.

"Assim que a investigação for concluída, o processo será encaminhado ao Ministério Público do Condado de Cobb para análise", finalizou.