Polícia dos EUA detalha como foi a prisão de brasileiro que estava foragido

A polícia da Pensilvânia detalhou nesta quarta-feira, 13, como foi a prisão do Danilo Cavalcante, procurado desde 31 de agosto após fugir da prisão do condado de Chester. O brasileiro foi capturado na madrugada de hoje.

Durante a coletiva de imprensa, o governador do estado da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que nenhum tiro foi disparado durante a captura de Danilo. Ele também agradeceu que nenhum civil foi ferido durante a caça ao brasileiro. Policiais de estados vizinhos e enviados do FBI participaram das buscas e captura do brasileiro.

Um representante da policia local disse que as autoridades receberam uma denúncia sobre a localização de Cavalcante próximo da meia-noite. Eles utilizaram equipamentos tecnológicos e seguiram a localização do suspeito até 1h da manhã. A área foi cercada para que ele não conseguisse fugir e cães farejadores foram utilizados para localizar o criminoso.

"Ele tentou se esconder em arbustos. Tínhamos cães farejadores e deixamos que os encontrasse. Ninguém se feriu no processo. Danilo foi levado a um instituto da polícia. Ele será interrogado e seguirá para uma prisão federal cumprir sua sentença perpétua", explicou. Danilo foi encontrado pela equipe da SWAT da Pensilvânia deitado sobre rifle que roubou durante os dias de fuga.

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua depois de matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão em abril de 2021, na cidade de Phoenixville. No dia 31 de agosto, o brasileiro conseguiu escapar da prisão escalando as paredes. A caça ao brasileiro durou 14 dias.