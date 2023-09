Brasileiro foragido nos EUA é capturado pela polícia

A polícia dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 13, que capturou o brasileiro Danilo Cavalcante, procurado desde 31 de agosto após fugir da prisão do condado de Chester. Em publicação no X, antigo Twitter, as autoridades da Pensilvânia anunciaram uma coletiva de imprensa para detalhar o caso.

A press conference announcing details of THE CAPTURE of Danelo Cavalcante is scheduled for 9:30am at the Po-Mar-Lin Fire company, 36 Firehouse Drive, Kennett Square, PA.

— PA State Police (@PAStatePolice) September 13, 2023