SpaceX mandará bilionário para primeira caminhada espacial nesta terça-feira; veja detalhes

A SpaceX está pronta para lançar quatro astronautas privados ao espaço nesta terça-feira, em uma missão histórica chamada Polaris Dawn. O destaque do voo será a realização da primeira caminhada espacial comercial, que contará com a participação do bilionário Jared Isaacman, que já esteve em órbita com a SpaceX em 2021. Isaacman, que financia a missão, será acompanhado por outros três tripulantes.

A equipe inclui Sarah Gillis e Anna Menon, ambas engenheiras da SpaceX, e Scott “Kidd” Poteet, ex-piloto da Força Aérea e amigo de Isaacman. O lançamento ocorrerá no foguete Falcon 9 a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 4h38 no horário de Brasília (3h38 no horário local). A SpaceX tem janelas alternativas de lançamento às 5h23 e 7h09, tanto no dia 27 quanto no dia 28 de agosto, caso o lançamento precise ser adiado.

O ponto alto da missão está previsto para o terceiro dia, quando Isaacman e Gillis deixarão a espaçonave Crew Dragon para realizar a caminhada espacial. Ambos sairão individualmente por períodos de 15 a 20 minutos, presos ao veículo espacial. Esse procedimento será o primeiro teste desse tipo realizado pela SpaceX, que pretende avaliar como a tecnologia pode ser incorporada em futuras missões.

Objetivos da missão e inovação tecnológica

Embora o foco principal da missão seja a caminhada espacial, o Polaris Dawn também busca alcançar outros objetivos e estabelecer novos recordes. A espaçonave Crew Dragon atingirá uma altitude de 1.400 quilômetros acima da Terra, a maior distância que uma tripulação humana terá voado desde as missões Apollo à Lua. Se bem-sucedida, Gillis e Menon conquistarão o recorde de mulheres que viajaram mais longe da Terra.

Durante a missão, a tripulação será exposta a altos níveis de radiação, oferecendo uma oportunidade única para a SpaceX coletar dados sobre os efeitos do ambiente espacial no corpo humano. Além disso, será realizada uma demonstração em voo do serviço Starlink. Um dispositivo instalado na Crew Dragon tentará se conectar com os satélites Starlink, testando a conectividade que pode ser usada em missões futuras.

A missão deve durar aproximadamente cinco dias, com retorno previsto ao largo da costa da Flórida.