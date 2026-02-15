Trump anuncia mais de US$ 5 bilhões do Conselho de Paz para reconstrução de Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que os países integrantes do Conselho de Paz — órgão criado por ele para mediar conflitos internacionais — comprometeram mais de US$ 5 bilhões para ações humanitárias e de reconstrução na Faixa de Gaza. A informação foi divulgada pelo líder em sua plataforma Truth Social.

Segundo Trump, o anúncio formal ocorrerá durante a primeira reunião da organização, marcada para 19 de fevereiro de 2026 no Instituto da Paz Donald J. Trump, em Washington. O espaço foi recentemente rebatizado com o nome do republicano.

“Em 19 de fevereiro de 2026, me reunirei novamente com os membros do Conselho de Paz no Instituto de Paz Donald J. Trump em Washington, DC, onde anunciaremos que os Estados-membros prometeram mais de US$ 5 bilhões para iniciativas humanitárias e de reconstrução de Gaza”, escreveu.

Reconstrução de Gaza

Na mesma mensagem, o presidente americano afirmou que os participantes do conselho também “comprometeram milhares de pessoas com a Força Internacional de Estabilização e a Polícia Local para manter a segurança e a paz dos habitantes de Gaza”.

Trump destacou ainda a necessidade de que o Hamas cumpra o compromisso com a desmilitarização total e imediata do território.

“O Conselho de Paz provará ser o órgão internacional mais importante da história e é uma honra para mim servir como seu presidente”, acrescentou.

Criado inicialmente com o objetivo de supervisionar um plano de paz para a Faixa de Gaza após o conflito entre Israel e o Hamas, o Conselho de Paz teve seu escopo ampliado posteriormente para atuar na resolução de outras disputas internacionais. Trump classificou o potencial da iniciativa como “ilimitado”.

*Com informações da EFE.