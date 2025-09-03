PF e polícia da Irlanda fazem operação conjunta contra tráfico internacional de pessoas

A Polícia Federal, em conjunto com a polícia da Irlanda, deflagrou nesta quarta-feira, 3, a Operação Cassandra, que visa desarticular uma organização criminosa acusada de tráfico internacional de pessoas.

A ação tem apoio da Receita Federal, da Europol e da Garda National Protective Services Bureau, da Irlanda, que conduz simultaneamente a Operation Rhyolite contra o mesmo grupo no país.

De acordo com a PF, a investigação aponta que a organização criminosa atua desde 2017 e já teria explorado cerca de 70 mulheres, submetidas a rígido controle por parte do grupo. A estrutura criminosa também é acusada de praticar fraudes documentais, crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária.

No Brasil, a operação mobilizou 120 policiais federais e sete servidores da Receita Federal, que cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. Além disso, a Justiça Federal decretou 13 medidas restritivas de direitos.

Os suspeitos poderão responder por organização criminosa, tráfico internacional de pessoas, rufianismo, lavagem de dinheiro, falsidade documental e crimes financeiros.