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Petróleo: Japão libera estoques para enfrentar risco de desabastecimento

Governo colocará no mercado volume equivalente a 20 dias de consumo até maio

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07h56.

O Japão anunciou nesta sexta-feira, 10, a liberação de parte de suas reservas estratégicas de petróleo para enfrentar riscos de desabastecimento ligados à guerra no Irã.

A primeira-ministra Sanae Takaichi informou que o volume corresponde a cerca de 20 dias de consumo e será colocado no mercado até o início de maio.

A medida busca garantir a estabilidade do suprimento no país, altamente dependente de importações de energia. Segundo o governo japonês, a decisão ocorre em meio às incertezas sobre a navegação no Estreito de Ormuz, rota central para o transporte global de petróleo.

A agência Kyodo já havia antecipado que o Japão avaliava ampliar a liberação de barris, diante do cenário de risco no Golfo, mesmo após o cessar-fogo temporário firmado entre Estados Unidos e Irã.

Antes do anúncio da trégua, Takaichi afirmou que o país havia assegurado o abastecimento até o próximo ano ao manter o uso das reservas no nível mínimo e diversificar fornecedores, com destaque para os Estados Unidos.

O Japão importa cerca de 90% do petróleo do Oriente Médio. A possibilidade de interrupção no fluxo pelo Estreito de Ormuz levou o governo a liberar milhões de barris e a adotar subsídios para conter o preço dos combustíveis.

O Estreito de Ormuz concentra parte relevante do comércio global de petróleo e tem sido foco de tensões desde o início do conflito. O fechamento parcial da rota elevou o risco de choque de oferta no mercado internacional.

A decisão do Japão se insere em um conjunto de medidas adotadas por países importadores para mitigar impactos da crise energética. A liberação de reservas estratégicas é um dos principais instrumentos disponíveis para reduzir pressões imediatas sobre o abastecimento e os preços.

*Com EFE

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