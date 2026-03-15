Japão prepara liberação recorde de petróleo após guerra afetar fluxo em Ormuz

O Japão pretende começar a liberar petróleo de seus estoques estratégicos a partir de segunda-feira, 16, para amenizar os efeitos da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O movimento remete diretamente à crise do petróleo dos anos 1970, que levou o país a criar seu sistema de reservas.

Com a escalada do conflito interrompendo parte do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, os preços da gasolina subiram no mundo todo, inclusive no país. Em resposta, Tóquio anunciou a liberação de 80 milhões de barris de petróleo — o maior volume já mobilizado pelo Japão.

A quantidade equivale a cerca de 45 dias de consumo do país, que depende fortemente de importações de energia por ter poucos recursos naturais.

O governo japonês pediu que as refinarias utilizem o petróleo liberado para garantir o abastecimento doméstico. Com isso, as reservas nacionais devem cair cerca de 17%.

Ainda não está claro quanto desse volume fará parte da liberação coordenada pela Agência Internacional de Energia (AIE), que planeja disponibilizar até 400 milhões de barris globalmente para conter o choque de oferta e a volatilidade dos preços provocados pela guerra.

As reservas ajudam a estabilizar o abastecimento no curto prazo, mas não resolvem uma interrupção prolongada no Estreito de Ormuz. À Reuters, Yuriy Humber, CEO da consultoria Yuri Group, afirmou que a liberação mostra o grau de preocupação do governo japonês com a situação.

Segundo ele, os estoques funcionam principalmente como um mecanismo de transição. “Eles podem estabilizar o abastecimento e os preços no curto prazo, mas servem sobretudo para ganhar tempo”, disse à agência.

Além dos 80 milhões de barris anunciados, o Japão mantém cerca de 12 milhões de barris em reservas conjuntas com Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Qualquer liberação desse volume seria adicional ao plano atual.

Dependência do Oriente Médio

O sistema nacional de reservas de petróleo do Japão foi criado em 1978, alguns anos após o embargo do petróleo árabe que desencadeou a crise energética global.

Hoje, o país mantém estoques equivalentes a 254 dias de consumo. Cerca de 90% do petróleo utilizado pela economia japonesa vem do Oriente Médio.

Segundo o METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria), a liberação ocorrerá em duas etapas. A partir de segunda-feira, será liberado petróleo mantido pelo setor privado equivalente a 15 dias de consumo. No fim do mês, começará a liberação das reservas estatais, com volume correspondente a cerca de um mês de demanda.

Ao mesmo tempo, empresas japonesas já buscam rotas alternativas de abastecimento. Segundo o ministro Ryosei Akazawa, refinarias estão tentando ampliar compras nos Estados Unidos, na Ásia Central, na América do Sul e em países do Golfo que possam exportar petróleo sem passar pelo Estreito de Ormuz.

Ainda segundo a Reuters, atualmente cerca de 4% do petróleo importado pelo Japão vem dos EUA. O país aumentou essa dependência após reduzir drasticamente as compras da Rússia depois da invasão da Ucrânia, em 2022 — episódio em que Tóquio também recorreu às reservas estratégicas.

Para autoridades americanas, o momento reforça a importância da produção energética dos EUA.

“Quando você olha para o conflito no Oriente Médio, percebe que o petróleo enviado do Alasca ao Japão nunca foi alvo de um ataque terrorista bem-sucedido”, afirmou Lee Zeldin, administrador da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, em entrevista à agência.

Segundo ele, o episódio mostra que países da região Indo-Pacífico podem buscar nos Estados Unidos uma fonte alternativa e mais segura de abastecimento energético.