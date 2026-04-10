Petróleo volta a US$ 100 sem normalização do fluxo no Estreito de Ormuz

O preço do petróleo voltou a subir e ultrapassou a marca de US$ 100 por barril em meio à tensão que ainda envolve o Estreito de Ormuz e a novos ataques à infraestrutura energética da Arábia Saudita.

Os contratos futuros para maio do tipo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos (EUA), atingiram US$ 100,40 por barril nesta sexta-feira, 10, mas, por volta das 7h30min, operavam a US$ 97,89.

Já os futuros de junho do tipo Brent caíam 0,18%, a US$ 95,75 no horário. Mais cedo, ele subiu 1,7%, para US$ 97,59.

O movimento ocorre apesar de um cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã, que ainda não normalizou o fluxo de navios por Ormuz, responsável pelo escoamento de 20% do petróleo mundial.

Estreito de Ormuz

O trajeto continua operando com tráfego severamente reduzido após ter sido fechado pelo Irã no início do conflito. Dados compilados pela CNBC mostram que o fluxo de navios permanece próximo de uma paralisação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou a tensão do mercado ao acusar o Irã de dificultar a passagem de petroleiros, o que poderia até comprometer o acordo de cessar-fogo.

Diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett vê que a simples passagem de um único petroleiro já representaria uma recuperação grande da oferta.

Por outro lado, o CEO da Ducat Maritime, Adrian Beciri, disse à CNBC que a rota permanece "extremamente caótica", com ausência de protocolos claros para navegação e custos altos.

"Não existe uma forma conhecida ou estabelecida de atravessar o Estreito de Ormuz. Nem sequer existe uma forma clara de contatar os iranianos para saber como fazê-lo, o que parece ser a única maneira neste momento", disse Beciri.

Ataques na Arábia Saudita

Uma estação de bombeamento do oleoduto East-West Pipeline, que liga o Golfo Pérsico ao Mar Vermelho, foi atingida na Arábia Saudita, cortando o fluxo em cerca de 700 mil barris por dia, segundo agência estatal saudita.

A capacidade de produção também foi impactada, conforme fontes consultadas pela CNBC. Ataques aos campos de Manifa e Khurais cortaram cerca de 600 mil barris por dia da produção do país.

Aumenta-se, assim, o tempo de transporte e o custo. Analistas do Goldman Sachs estivam que compradores devem precisar recorrer a estoques estratégicos e fontes alternativas por pelo menos mais um mês.