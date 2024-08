Petróleo dispara após paralisação na produção na Líbia

Os preços do petróleo dispararam nesta segunda-feira, 26, após a paralisação da produção em quase todos os campos petrolíferos da Líbia, uma decisão tomada pelas autoridades do leste do país. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 3,04%, alcançando 81,43 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data teve alta de 3,46%, atingindo 77,42 dólares.

As autoridades de Benghazi (leste) ordenaram "o fechamento de todos os campos e terminais petrolíferos" nas áreas controladas pelo clã do marechal Khalifa Haftar, responsável por cerca de 90% da infraestrutura de extração do país. Haftar apoia o governo de Benghazi, que é rival do Governo de União Nacional, sediado em Trípoli. A Líbia, segundo dados de julho da Agência Internacional de Energia (AIE), produz 1,19 milhão de barris diários.

Aumento das tensões no Oriente Médio

Além da situação na Líbia, o Oriente Médio também sofreu um aumento das tensões com os ataques de Israel ao Líbano no domingo. O grupo Hezbollah declarou ter lançado mais de 300 foguetes contra alvos militares israelenses, intensificando o clima de instabilidade na região.

Para o analista Matt Smith, da Kpler, o aumento dos preços "parece estar mais relacionado à Líbia do que ao Oriente Médio". Smith lembrou que a Líbia enfrentou uma crise semelhante em 2020, quando a paralisação da produção durou quase seis meses. "O mercado está levando [a situação] a sério", afirmou.