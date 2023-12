Na Líbia, 61 pessoas morrem afogadas em naufrágio de navio com migrantes, afirma ONU

Um barco que transportava dezenas de migrantes que tentavam chegar à Europa virou na costa da Líbia, deixando 61 mortos, incluindo mulheres e crianças, informou a agência de migração da Organização das Nações Unidas (ONU).

O naufrágio de sábado, 16, foi a mais recente tragédia nesta parte do Mar Mediterrâneo, uma rota importante, mas perigosa, para refugiados que procuram uma vida melhor na Europa. Milhares de pessoas já morreram até agora, segundo autoridades.

A Organização Internacional para as Migrações da ONU disse, em comunicado, que o barco transportava 86 pessoas quando fortes ondas o inundaram ao largo da cidade de Zuwara, na costa oeste da Líbia. Segundo relatos dos sobreviventes, 61 migrantes morreram afogados.

"O Mediterrâneo Central continua a ser uma das rotas de migração mais perigosas do mundo", escreveu a agência na plataforma de redes sociais X, antigo Twitter. A Líbia emergiu nos últimos anos como o ponto de trânsito dominante para migrantes que fogem da guerra e da pobreza na África e no Oriente Médio. Fonte: Associated Press.