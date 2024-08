Petrobras fecha em alta de 9% e ganha R$ 41 bilhões em valor de mercado na bolsa

O bom desempenho da Petrobras na bolsa desta segunda-feira, 26, fez com que a estatal ganhasse R$ 40,9 bilhões em valor de mercado. É quase o valor de uma PetroRio, que tem valor estimado de R$ 42,15 bilhões.

Com a alta de 7,26% dos papéis preferenciais e 8,96% dos ordinários, a Petrobras fechou o dia com valor estimado em R$ 534,9 bilhões. Na sexta-feira, o valor era de R$ 494,10 bilhões.

Segundo um levantamento da Elos Ayta, consultoria de dados de mercado financeiro, as ações da Petrobras não registravam uma valorização tão alta desde 12 de agosto de 2022, quando a rentabilidade foi de 7,43%.

O bom desempenho dos papéis na bolsa hoje está relacionado ao desempenho do petróleo, que subiu forte em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. No final de semana, o grupo extremista do Líbano, Hezbollah, disparou uma centena de foguetes e drones contra Israel no norte do país. Em resposta, Israel enviou cerca de 100 aviões para destruir os lançadores de mísseis do Hezbollah.

A recomendação de compra do Morgan Stanley também pesou no papel. Os analistas do banco passaram a recomendar a compra das ações da Petrobras em relatório divulgado no fim de semana. O preço-alvo para as ADRs da companhia também foi atualizado, subindo de US$ 18 para US$ 20, considerando um potencial de valorização próximo de 40% comparado à cotação do último fechamento.

"O dividendo extraordinário potencial continua intacto", diz o Morgan Stanley. A tese de investimento, afirmam os analistas, é centrada na remuneração aos acionistas. A projeção do banco americano é de que a Petrobras pode realizar uma distribuição extra de cerca de US$ 7 bilhões, com pagamentos divididos entre o quarto trimestre de 2024 e o de 2025.