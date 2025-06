Petro cancela viagem a cúpula da ONU sobre oceanos devido a atentado contra candidato

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, cancelou a viagem que faria neste sábado, 7, a Nice, na França, onde participaria da Cúpula da ONU sobre os Oceanos, devido ao atentado contra o senador e pré-candidato presidencial de direita Miguel Uribe Turbay.

Em comunicado, o governo colombiano explicou que “por motivos relacionados ao atentado perpetrado na tarde de hoje contra o senador Miguel Uribe Turbay, decidiu-se cancelar a viagem internacional que o presidente da República, juntamente com vários de seus ministros, tinha programada para esta noite”.

Uribe Turbay, de 39 anos, foi baleado na tarde de sábado enquanto discursava em um comício em um parque na zona oeste de Bogotá e foi levado em estado grave para um hospital.

O governo enfatizou a gravidade do atentado e a necessidade de Petro permanecer no país.

“A gravidade dos fatos e o compromisso do Governo Nacional com a defesa da institucionalidade e a proteção de todos os atores democráticos do país exigem a presença imediata do chefe de Estado e de sua equipe de governo no território nacional”, afirma o texto.

O presidente colombiano desistiu de viajar com o objetivo de “priorizar todas as ações institucionais necessárias para garantir a segurança, esclarecer os fatos e fortalecer a confiança no Estado de Direito”.

O governo também manifestou sua solidariedade “ao senador Miguel Uribe Turbay, sua família e ao Congresso da República” e reafirmou sua “firme rejeição a qualquer forma de violência política”.

Atentado conra Uribe

O senador colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, foi alvo de um atentado a tiros neste sábado, 7 de junho, enquanto participava de um ato público em Bogotá. O incidente ocorreu no Parque El Golfito, zona urbana da capital do país.

Segundo confirmou o Ministério Público da Colômbia, o suspeito responsável pelo ataque seria um adolescente de 15 anos. Ele foi apreendido no local portando uma pistola, de acordo com as autoridades.

Uribe, que é pré-candidato à presidência pela legenda de oposição Centro Democrático, ficou ferido na cabeça e nas costas. Imagens divulgadas por agências internacionais mostram o político coberto de sangue sendo socorrido e encaminhado para um centro médico na cidade.

O senador faz parte do partido fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, uma das principais lideranças da direita colombiana. Miguel também carrega uma herança política: é filho da jornalista Diana Turbay, assassinada em 1991 após ser sequestrada por um grupo ligado ao narcotraficante Pablo Escobar, e neto de Julio César Turbay Ayala, que governou a Colômbia entre 1978 e 1982.