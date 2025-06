Ex-presidentes colombianos repudiam atentado contra pré-candidato Miguel Uribe

Os ex-presidentes da Colômbia Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Andrés Pastrana e Ernesto Samper condenaram unanimemente o atentado cometido neste sábado, 7, contra o senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe Turbay, em um consenso incomum entre figuras historicamente rivais na política do país.

Uribe Turbay, senador pelo partido de direita Centro Democrático e que tentará disputar a presidência nas eleições de 2026, ficou gravemente ferido ao ser baleado várias vezes durante um ato político em Bogotá.

“Atentaram contra uma esperança da pátria, contra um grande marido, pai, filho, irmão, contra um grande colega de trabalho”, escreveu Álvaro Uribe (2002-2010) em sua conta no X (ex-Twitter), além de expressar “confiança nos médicos, nas Forças Armadas e na Justiça”.

Neto do ex-presidente Julio César Turbay (1978-1982), Miguel Uribe Turbay se aproximou nos últimos anos do ex-presidente Uribe e se tornou um dos nomes mais notórios de seu partido, o Centro Democrático.

O também ex-presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), que sucedeu Uribe e mantém uma relação tensa com ele, foi mais um a rechaçar o ataque.

“Onde chegamos? Condenamos veementemente o atentado contra Miguel Uribe. Nossa solidariedade à sua família. Um apelo à calma, a apoiar as instituições e a defender nossa democracia”, escreveu, também no X.

O ex-presidente Andrés Pastrana (1998-2002), também condenou o atentado e foi ao hospital onde o senador ferido foi atendido inicialmente.

Ernesto Samper (1994-1998), por sua vez, disse em redes sociais que rejeita "da forma mais enfática e veemente o atentado contra Miguel Uribe".

"Não podemos permitir que se tente silenciar vozes e posições políticas por meio da violência”, acrescentou.

Além disso, ele cobrou o governo a “adotar medidas urgentes para garantir a integridade de todos os candidatos” e exigiu que sejam esclarecidos “a identidade e os motivos dos infames perpetradores”.

Em 3 de março de 1989, cinco dias antes de assumir a Presidência, Samper foi gravemente ferido em um atentado no aeroporto de Bogotá quando conversava com o político de esquerda José Antequera, que foi assassinado no local.

O ex-presidente Iván Duque (2018-2022), eleito pelo Centro Democrático, também se manifestou para repudiar o atentado deste sábado.

“Toda a minha solidariedade a Miguel Uribe e sua família. Repudiamos este ato covarde e exigimos às autoridades uma investigação rápida para encontrar os responsáveis”, disse.