Peru compra 20 milhões de doses da vacina Sputnik V contra a covid-19

O Peru anunciou, nesta terça-feira (20), que chegou a um acordo de compra com a subsidiária do Fundo Russo de Investimentos Diretos para a compra de 20 milhões de doses da vacina contra o coronavírus Sputnik V, informou o governo.

"Assinamos um contrato com o Fundo Russo de Investimento Direto, que representa o laboratório Gamaleya por 20 milhões de doses da Sputnik, que nos permitirá imunizar 10 milhões de peruanos", anunciou no Twitter o presidente interino Francisco Sagasti.

"Estamos avançando na definição do calendário da entrega dessas vacinas de forma que o próximo governo possa concretizar os detalhes que deixaremos bastante adiantados", acrescentou o presidente.

O ministro da Saúde, Óscar Ugarte, disse que com esta compra somam 98 milhões de doses de vacinas que o governo interino comprou este ano de diversos laboratórios, como Pfizer, AstraZeneca e Sinopharm.

Ugarte afirmou que grande parte dessas vacinas será recebida pelo governo do presidente eleito, Pedro Castillo, para cumprir com o cronograma de vacinação do país no que resta do ano 2021. "São 70 milhões de doses que o novo governo poderá aplicar de acordo com o cronograma que está estabelecido", declarou o ministro.

O esquerdista Castillo inicia seu mandato de cinco anos em 28 de julho.

O Peru imunizou 12,3% de sua população de 33 milhões de habitantes com as duas doses da vacina. Cerca de 6,8 milhões já receberam a primeira dose.

Até segunda-feira, foram registrados 2,09 milhões de casos de covid-19 no país e pouco mais de 195.000 mortes. Com 596 mortes por cada 100.000 habitantes, o Peru é o país com a maior taxa de mortalidade do mundo pela pandemia.