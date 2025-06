PCE: inflação do consumo nos EUA cai para 2,1% em abril e vem abaixo do esperado

O índice de preços dos gastos de consumo pessoal (PCE) nos EUA, dado chave para o Federal Reserve (Fed) em suas decisões sobre as taxas de juros, fechou o mês de abril com alta de 2,1% em termos anuais, uma cifra ligeiramente menor que os 2,3% de março, segundo informou nesta sexta-feira, 30, o Escritório de Estatísticas Econômicas (BEA).

O novo indicador ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de 2,2%. Em termos mensais, os preços cresceram apenas 0,1%, após permanecerem estáveis em março.

Este relatório de abril é o primeiro do tipo que reflete resultados econômicos após a aplicação das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Para os analistas, esses números podem ser um sinal de que, embora se espere um impulso na alta dos preços devido a essas políticas, esse impacto inflacionário ainda não se reflete em dados econômicos concretos.

Excluindo alimentos e energia, os itens mais voláteis, o índice PCE aumentou 2,5% em comparação com o mesmo mês de 2024, uma décima a menos que em março, em linha com o previsto pelos analistas.

Leve aumento de gastos

Segundo o relatório do BEA, os gastos de consumo cresceram 0,2% em termos mensais em abril.

Os preços dos bens energéticos e serviços relacionados subiram 0,5% em abril em relação ao mês anterior, enquanto os preços dos alimentos diminuíram 0,3%, após alta de 0,5% em março.

O índice de preços PCE é calculado considerando a inflação (ou deflação) de uma ampla gama de gastos de consumo e reflete as mudanças no comportamento do consumidor.

Este dado é fundamental para o Fed, que o observa de perto na hora de decidir sobre política monetária, junto com a inflação subjacente, o desemprego e o Produto Interno Bruto (PIB), que, segundo estimativas revisadas, contraiu 0,2% no primeiro trimestre do ano, o primeiro dado negativo desde 2022.

As taxas de juros permanecem por enquanto em uma faixa entre 4,25% e 4,5%, embora o Fed tenha alertado que espera “uma ou duas reduções” até o final do ano.

A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) para avaliar possíveis mudanças nas taxas ocorrerá nos dias 17 e 18 de junho próximos.