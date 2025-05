Trump dará coletiva com Musk nesta sexta, 'último dia' do empresário na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que concederá nesta sexta-feira, 30, uma entrevista coletiva com Elon Musk para marcar o “último dia” do empresário na Casa Branca como assessor especial à frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

“Este será seu último dia conosco, mas não realmente, porque ele sempre estará conosco nos ajudando o tempo todo. Elon é fantástico!”, disse o presidente americano em sua rede social, Truth Social.

Trump marcou a entrevista para o Salão Oval às 13h30 (14h30 de Brasília).

Na quarta-feira, Musk anunciou no X (ex-Twitter) sua saída do governo Trump após vários dias antecipando que se afastaria da linha de frente da política para se concentrar em suas empresas, especialmente a SpaceX.

Musk formalizou sua intenção de deixar a direção do DOGE, insistindo no caráter temporário de sua consultoria.

“Ao encerrar meu período como funcionário especial do governo, quero agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários”, disse Musk na ocasião.

No entanto, um dia antes, em entrevista à rede de televisão CBS, Musk não escondeu sua decepção com o plano fiscal de Trump, alegando que “aumenta o déficit orçamentário” e “prejudica” o trabalho do DOGE.

A Casa Branca rejeitou nesta quinta-feira as críticas de Musk ao plano fiscal de Trump, refutando que ele vá aumentar o déficit orçamentário, e agradeceu por “seu serviço” no DOGE.