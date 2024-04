Como as eleições nos EUA podem afetar os investimentos? Podcast explica

As eleições presidencias dos Estados Unidos são acompanhadas de forma atenta pelo mercado financeiro por seu potencial de afetar os negócios em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.

Uma das principais questões que o mercado olha hoje é em qual ritmo o Fed, o banco central americano, reduzirá suas taxas de juros. Taxas mais altas atraem mais capital para os EUA e reduzem o fluxo em outros países.

"O próprio Trump vem ventilando na campanha dele que quer ter um Fed mais 'ativo' na queda de juros e mais voltado para o crescimento", disse Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington, no décimo episódio do podcast O Caminho para a Casa Branca. "Esse tema vem aparecendo de forma muito forte nessa campanha, diferente das outras duas eleições em que ele disputou."

Assista acima e ouça também no Spotify.

Gabriel Giannecchini, sócio da Gauss Capital, explica que o mercado vê o ex-presidente Donald Trump como ligeiro favorito e isso já se reflete um pouco nos preços do mercado. "Não é uma coisa crítica hoje, mas começará a acelerar quando chegar mais próximo da votação, com as declarações dos candidatos. Mas a gente já sabe mais ou menos como é o perfil do Trump e isso já começa a se colocar nos preços do mercado desde agora."

"O Caminho para a Casa Branca" é um programa co-produzido pela Exame e pela Gauss Capital. Veja os programas anteriores no canal do YouTube da EXAME.