Passaporte brasileiro perde força, mas segue entre os mais poderosos do mundo; veja ranking

O Brasil teve uma queda no número de países que permitem a entrada de seus cidadãos sem a necessidade de visto, mas manteve sua posição entre os 20 passaportes mais poderosos do mundo, segundo dados atualizados do Henley Passport Index.

O índice da empresa britânica especialista em cidadanias no exterior avalia a quantidade de destinos que os portadores de passaportes podem acessar sem visto.

Em 2024, o passaporte brasileiro garantia acesso sem visto a 173 países, ocupando a 17ª posição no ranking. Neste ano, mesmo mantendo a colocação, o número de destinos caiu para 169, uma redução de quatro países em relação à lista anterior.

Países como Togo, Gabão, Burkina Faso e Mauritânia passaram a exigir o visto eletrônico dos brasileiros no último ano, o que explica a queda no número de países que facilitam a entrada de turistas.

O país divide posição com Argentina, Hong Kong e Israel.

Na liderança isolada do ranking está Cingapura, com sua população podendo acessar 193 países sem a necessidade de visto. No segundo lugar, aparecem o Japão e a Coreia do Sul, com acesso a 190 destinos.

Dividem a terceira posição Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha, cada um com acesso a 189 destinos.

Na última posição está o Afeganistão, com liberação para entrada sem visto em apenas 25 países, perdendo três destinos na comparação com 2024. Síria, Iraque e Iêmen são outros países que ocupam as últimas posições. A diferença entre o melhor e o pior passaporte é de 169 destinos.

A lista em 2025 mostra que os países asiáticos mantêm sua força no topo do ranking, com acesso facilitado a regiões como Europa, América do Norte e Sudeste Asiático. Os países europeus continuam dominando as posições intermediárias do top 20, beneficiados por acordos regionais como o Espaço Schengen, que facilita a livre circulação dentro do continente.

Os passaportes mais poderosos do mundo