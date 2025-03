Partidos alemães aprovam reforma histórica da dívida para modernizar economia e defesa do país

Os partidos alemães concordaram na última terça-feira, 4, em amenizar as regras para controle de dívidas para investir na área militar, além de criar um fundo de 500 bilhões de euros para investir em infraestrutura nos próximos 10 anos.

As propostas deverão ser apresentadas na próxima semana pelo conservador Friedrich Merz e os social-democratas (SPD), que negociam para formar uma coalizão no governo, após as eleições da última semana.

"Em vista das ameaças à nossa liberdade e paz em nosso continente, o que for preciso agora também deve se aplicar à nossa defesa", disse Merz, líder dos conservadores CDU/CSU. "Estamos contando com os Estados Unidos da América para continuar a cumprir nossas obrigações mútuas de aliança no futuro. Mas também sabemos que os recursos para nossa defesa nacional e de aliança devem agora ser significativamente expandidos", completou.

Em atualização