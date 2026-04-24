Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Partido Comunista russo alerta parlamento de risco de revolução

Veterano do partido, Gennady Zyuganov, alertou parlamentares durante sessão do plenário que economia fragilizada pode ser estopim de revolução popular como a de 1917

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06h01.

Às vésperas de uma eleição parlamentar em setembro na Rússia, o veterano do Partido Comunista da Rússia, Gennady Zyuganov, de 81 anos, alertou políticos sobre o risco de uma revolução como a de 1917, que aboliu a monarquia do país e instaurou o socialismo.

Segundo Zyuganov, preocupações com a economia seriam o estopim da revolta, e o governo deveria tomar medidas urgentes para corrigir o rumo econômico da Rússia. "Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar [o presidente Vladimir] Putin, sua estratégia e suas políticas, mas vocês [o governo] não estão ouvindo", disse ele, em comentários feitos nessa semana.

"Se vocês [o governo] não adotarem urgentemente medidas financeiras, econômicas e de outras naturezas, até o outono, nos veremos diante de uma repetição do que aconteceu em 1917. Não temos o direito de repetir isso. Vamos tomar algumas decisões”, disse Zyuganov no plenário. O comunista também notou à mídia que as reuniões governamentais com Putin estão cada vez mais melancólicas.

Apesar disso, ainda não há alertas sérios de inquietação na Rússia, em meio à intensa censura durante a guerra, à proibição de protestos, a penas longas de prisão para dissidentes e à influência crescente do Serviço de Segurança Federal, sucessor da agência de inteligência russa da era soviética, o KGB.

Cautela política

O Partido Comunista russo é o segundo maior no parlamento, seguido pelo incumbente Rússia Unida. Mesmo assim, o partido de Zyuganov historicamente apoia Putin, no poder ou como presidente ou como primeiro-ministro desde 1999, oferecendo apenas críticas calculadas, sem direcioná-las diretamente ao presidente.

Putin repreendeu seus próprios funcionários de alto escalão na semana passada após uma contração econômica de 1,8% nos primeiros dois meses do ano, demandando novas medidas para estimular o crescimento econômico.

Apesar dos medos e choques, a economia da Rússia, que atualmente soma 3,1 trilhões de dólares, demonstrou resiliência nos últimos anos. Contraiu em 2022, mas cresceu por três anos consecutivos até 2025, superando expectativas de analistas e evitando um colapso, mesmo com sanções ocidentais e com a guerra na Ucrânia. Todavia, a erosão da guerra na economia e as taxas de juros nos dois dígitos desaceleraram o crescimento para 1% no ano passado.

Guerra no Irã: dádiva ou problema?

A guerra no Irã e o aumento decorrente nos preços do petróleo podem ser uma boa notícia a curto prazo para a economia russa, que exporta a commodity e já viu o levantamento de sanções conforme países buscam fontes alternativas de petróleo. Com isso, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou suas previsões para o crescimento econômico russo de 0,8% para 1,1%.

Todavia, o think tank European Council on Foreign Affairs aponta em um artigo que a dádiva inesperada não é o suficiente, por si só, para mudar o rumo da economia russa. Apenas o dinheiro do petróleo não será o suficiente para superar os problemas orçamentários do Kremlin, ou problemas estruturais com a economia do país, que estão piorando cada vez mais com a continuação da guerra na Ucrânia possibilitada pelo conflito no Irã.

O artigo também sugere que ataques ucranianos à infraestrutura portuária, fundamentais para a exportação de petróleo, anularam até dois terços dos lucros gerados pela guerra no Irã. E, mesmo que Moscou lide com os danos, a Ucrânia continuará alvejando esse tipo de infraestrutura, justamente pelo impacto econômico.

Além disso, um conflito prolongado pode significar menos influência russa na região: dois projetos russos de energia nuclear no Irã (um sob construção e um ainda sendo planejados) foram interditados devido à guerra, e exploração por companhias russas buscando petróleo e gás natural no país também parou. O investimento diplomático do Kremlin para atar laços com países do Golfo Pérsico também pode ser prejudicado, conforme esses estados se aproximam cada vez mais dos EUA buscando proteção contra o Irã, visto como um aliado russo.

Acompanhe tudo sobre:Vladimir PutinRússiaEconomiaPetróleo

Mais de Mundo

Economia argentina registra maior contração mensal sob Milei

A principal diferença entre Europa e China, para o CEO da Stefanini

Trump diz que cessar-fogo entre Israel e Líbano foi prorrogado por três semanas

Mercosul avalia reentrada da Venezuela após saída de Maduro do governo

Mais na Exame

Mundo

Economia argentina registra maior contração mensal sob Milei

ESG

Crise climática: brasileiros cobram mais governos e empresas, diz Ipsos

EXAME Agro

Disparada dos fertilizantes faz Trump mirar produção local e abrir espaço para Venezuela

Brasil

Existe pesquisa eleitoral mais confiável? Entenda as diferentes metodologias