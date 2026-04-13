Cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia acaba após 32 horas e troca de acusações

A trégua de Páscoa entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky terminou nesta segunda-feira, 13, após 32 horas, marcada por acusações mútuas de violações, apesar de uma redução parcial nos bombardeios ao longo da linha de frente.

O cessar-fogo havia sido ordenado pela Rússia e aceito pela Ucrânia, com início às 16h de sábado e término no domingo. A proposta foi anunciada por Moscou na quinta-feira e vinha sendo defendida por Kiev havia mais de uma semana.

O Ministério da Defesa russo afirmou que a Ucrânia cometeu quase 2.000 violações durante o período. Segundo Moscou, foram registrados 258 disparos de artilharia ou tanques, 1.329 ataques com drones FPV e outros 375 lançamentos de diferentes tipos de munição.

A Rússia também acusou as forças ucranianas de realizar ataques noturnos e tentativas de avanço ao longo da linha de frente, que teriam sido repelidas.

Do lado ucraniano, o governo também apontou a continuidade de ações militares russas em determinados setores, incluindo o uso de drones, indicando que o cessar-fogo não foi plenamente respeitado.

Kremlin descarta prorrogação do cessar-fogo

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que não haverá extensão da trégua, a menos que a Ucrânia aceite condições consideradas essenciais por Moscou.

Segundo ele, enquanto o governo ucraniano não assumir esses compromissos, a operação militar continuará após o fim do cessar-fogo.

Apesar das acusações, houve sinais de redução temporária da intensidade dos combates. Autoridades ucranianas afirmaram que não foram registrados ataques com drones de longo alcance, mísseis ou bombas guiadas durante o período — algo incomum no padrão recente do conflito.

Em regiões próximas à linha de frente, militares relataram uma situação mais tranquila, o que permitiu, por exemplo, a realização de celebrações religiosas ao ar livre durante a Páscoa.

A tentativa de cessar-fogo ocorre em meio a um impasse mais amplo nas negociações. Nos últimos meses, rodadas de diálogo mediadas pelos Estados Unidos não avançaram, e as divergências sobre questões territoriais continuam sendo o principal obstáculo.

A Rússia exige concessões, incluindo a retirada total da Ucrânia da região de Donetsk, enquanto Kiev rejeita a proposta e considera a exigência inaceitável.

A Ucrânia chegou a sugerir o congelamento do conflito nas atuais linhas de frente, mas a proposta também foi rejeitada por Moscou.

*Com AFP