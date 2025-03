Papa tem noite 'tranquila' no hospital e está descansando, diz Vaticano Pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro

O Papa Francisco cumprimenta as pessoas no final da audiência geral semanal em 12 de fevereiro de 2025 no salão Paulo VI no Vaticano. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP) (Filippo MONTEFORTE /AFP)